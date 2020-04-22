Количество зараженных коронавирусом в Петербурге превысило 2,2 тысячи

В Петербурге зарегистрировано 294 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных к 22 апреля достигло 2 тыс. 267.

За последние сутки скончались три человека с коронавирусом. Количество летальных исходов в городе достигло 14. Об этом сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа утром 22 апреля.

Выздоровело в Петербурге 296 человек, из них за последние сутки — 42. На карантине находятся 3 тыс. 870 человек. Из них 61 — в обсерваторе, 525 — на самоизоляции, 3 тыс. 284 контактные.

«За последние сутки в Петербурге обследован на коронавирус 7471 человек», — уточнили в оперативном штабе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России подтвердили 5 тыс. 236 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 57 тыс. 999. Скончались с начала пандемии 513 человек.