Кремль отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для медиков

Требования врачей обеспечить их средствами индивидуальной защиты должны выполняться, но они должны быть направлены в адрес властей, а не СМИ. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Обо всем стало известно в среду, 22 апреля. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах.

Как сообщает ТАСС, Песков подчеркнул, что именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом данной информации. И признал, что в каких-то регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров призывает Петербург «перебдеть» пандемию коронавирусной инфекции нового типа. Он отметил, что город по-прежнему находится в опасной эпидемиологической ситуации.