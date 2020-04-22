Кремль отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для медиков

Кремль отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для медиков
В каких-то регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты. Фото: pixabay

Требования врачей обеспечить их средствами индивидуальной защиты должны выполняться, но они должны быть направлены в адрес властей, а не СМИ. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Обо всем стало известно в среду, 22 апреля. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах.

Как сообщает ТАСС, Песков подчеркнул, что именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом данной информации. И признал, что в каких-то регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров призывает Петербург «перебдеть» пандемию коронавирусной инфекции нового типа. Он отметил, что город по-прежнему находится в опасной эпидемиологической ситуации.

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Кремль отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для медиков
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