Вячеслав Макаров призывает Петербург «перебдеть» пандемию коронавируса

Вячеслав Макаров призывает Петербург &#171;перебдеть&#187; пандемию коронавируса
Макаров считает, что не нужно обещать поддержку, которую не предусматривает бюджет. Фото: Baltphoto

Во время правительственного заседания председатель петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров призвал петербуржцев переждать и «перебдеть» сложное время.

Макаров отметил, что Петербург, выполняя требования президента Владимира Путина, работает на опережение и пока успешно сдерживает распространение коронавирусной инфекции. Тем не менее, город по-прежнему находится в опасной эпидемиологической ситуации, поэтому горожане должны набраться терпения и «перебдеть» период строгих ограничений.

Кроме того, спикер ЗакСа призвал не «строчить как из пулемета» законами, обещающими помощь населению, если эти намерения не подтверждены возможностями бюджета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламентарии Петербурга хотят направить письмо с просьбой финансовой поддержки Владимиру Путину.

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