Депутаты ЗакСа Петербурга хотят направить Путину письмо с просьбой поддержать граждан

Депутаты просят Путина, помимо прочего, профинансировать из федерального бюджета обеспечение врачей и медработников средствами защиты, лекарствами и оборудованием, а также субсидировать услуги ЖКХ. Фото: Baltphoto

Депутаты просят Путина, помимо прочего, профинансировать из федерального бюджета обеспечение врачей и медработников средствами защиты, лекарствами и оборудованием, а также субсидировать услуги ЖКХ. Фото: Baltphoto

Депутаты петербургского Законодательного Собрания хотят обратиться к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором попросят о финансовой поддержке из федерального бюджета.

Парламентарии намерены получить субсидии из федерального бюджета, чтобы осуществить вспомогательные выплаты горожанам, а также помочь малому и среднему бизнесу. Как индивидуальные предприниматели, так и наемные работники находятся в неутешительном положении, в связи с кризисом, вызванном ограничительными мерами, направленными на борьбу с пандемией коронавируса.

Инициатором составления обращения стал лидер партии «Яблоко» Борис Вишневский. Его поддержали еще пять коллег. Во вторник, 21 апреля, губернатор Северной столицы Александр Беглов на правительственном заседании отметил, что бюджет города не справляется с нагрузкой, и «нужно поднимать шум на федеральном уровне».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Беглова, что в Петербурге не хватает оборудования для борьбы с COVID-19.