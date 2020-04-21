Беглов признал, что в Петербурге не хватает оборудования для лечения COVID-19

Беглов признал, что в Петербурге не хватает оборудования для лечения COVID-19
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербургский губернатор Александр Беглов напомнил жителям города о важности соблюдения режима самоизоляции для предотвращения распространения нового типа коронавируса.

Градоначальник заявил в ходе заседания правительства, что Северная столица подошла к «красной черте», когда в медучреждениях города может не хватить оборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусом. По словам Беглова, обстановка в Петербурге достаточно серьезная, но «пока держимся».

Кроме того, губернатор заявил, что первый пик заражения уже пройден и город готовится к второй волне заболеваний. Именно по этой причине глава города призвал всех петербуржцев ответственно относиться к введенным властями мерам и оставаться дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов допустил возможность введения пропускного режима в Петербурге.

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