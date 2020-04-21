Беглов допустил возможность введения пропускного режима в Петербурге

Такая мера будет реализована в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

Сегодня, 21 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов провел заседание правительства. На нем он рассказал о нескольких путях развития ситуации с COVID-19. В случае, если граждане будут соблюдать самоизоляцию, а болезнь будет распространяться согласно благоприятным прогнозам, ужесточения мер не потребуется. В случае, если ситуация будет значительно ухудшаться, власти рассматривают различные способы реагирования. Среди них даже введение спецпропусков.

Градоначальник отметил, что у 122 петербуржцев выявлено тяжелое течение коронавируса. В реанимации находятся 51 человек. На аппаратах ИВЛ сейчас поддерживают дыхание 27 пациентов с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут ввести пропускной режим.