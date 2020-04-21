Беглов допустил возможность введения пропускного режима в Петербурге

Беглов допустил возможность введения пропускного режима в Петербурге
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Такая мера будет реализована в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

Сегодня, 21 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов провел заседание правительства. На нем он рассказал о нескольких путях развития ситуации с COVID-19. В случае, если граждане будут соблюдать самоизоляцию, а болезнь будет распространяться согласно благоприятным прогнозам, ужесточения мер не потребуется. В случае, если ситуация будет значительно ухудшаться, власти рассматривают различные способы реагирования. Среди них даже введение спецпропусков.

Градоначальник отметил, что у 122 петербуржцев выявлено тяжелое течение коронавируса. В реанимации находятся 51 человек. На аппаратах ИВЛ сейчас поддерживают дыхание 27 пациентов с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут ввести пропускной режим.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов введение пропусков коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Режиссер Иван Щеголев стал жертвой коронавируса
Беглов допустил возможность введения пропускного режима в Петербурге
Петербуржцев с вертолета призвали сидеть дома
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Сообщения о вводе войск в Чечню опровергли в ЮВО
Больнице Святого Георгия передали 5 тысяч защитных костюмов
Цветы: выбираем идеальный букет
Врач: пик коронавируса в Петербурге случится в майские праздники