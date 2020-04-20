В Петербурге могут ввести пропускной режим

В Петербурге могут ввести пропускной режим
Россиянам лучше оставаться дома. Фото: pixabay

Власти не хотят такого развития событий, но готовы и к таким нововведениям.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В комитет по информатизации и связи Петербурга заявили, что готовы к введению пропускного режима в период самоизоляции. Председатель комитета города Станислав Казарин надеется, что к таким мерам прибегать не придется. Сейчас петербуржцы должны строго соблюдать все введенные правила, чтобы ситуация улучшилась.

Напоминаем, что правительство России хочет ввести режим самоизоляции до конца майских выходных, также есть возможность, что он продлится до начала июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунолог предупредил о повторном пике заболевания Covid-19 в Петербурге. По словам руководителя кабинета герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации Клинической больницы №122, возможны повторные случаи заболевания новым вирусом Covid-19, потому что все ОРЗ, к которым относится и новая болезнь, могут спустя 3–4 месяца эпидемии давать повторный пик.

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В Петербурге могут ввести пропускной режим