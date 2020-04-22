Немецкие врачи рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса

Патологоанатомы из Германии и Швейцарии рассказали о первых итогах вскрытия людей, погибших от коронавирусной инфекции COVID-19.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung поделилось результатами вскрытия 65 человек, умерших с 22 марта по 11 апреля. Согласно документу, погибшие страдали от различных сопутствующих заболеваний. Большая часть, 46 человек, имели в анамнезе перенесенное воспаление легких.

Швейцарские специалисты, исследовав 20 человек, отмечают, что меньшая часть пациентов перенесла воспаление легких, но у всех отмечается нарушения микроциркуляции в легких. Это говорит о том, что поступающий в них кислород попросту не усваивается, и аппараты ИВЛ становятся практически бесполезными. Кроме того, многие погибшие страдали от лишнего веса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно исследованиям московских медиков, большая часть погибших от COVID-19 пациентов слишком поздно обращалась к врачам.