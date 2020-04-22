Большая часть погибших от коронавируса в Москве слишком поздно обращалась за помощью

Большая часть погибших от коронавируса в Москве слишком поздно обращалась за помощью
Коронавирус. Фото: Pixabay

Если бы лечение начиналось своевременно, летальных исходов можно было избежать.

Приводит статистику оперативный штаб столицы. Сообщается, что 2/3 граждан не реагировали вовремя на изменения своего самочувствия, а также не вызывали врача на дом.

В связи с этим, гражданам стоит более осознанно подходить к своему здоровью. Даже привычные всем симптомы простуды могут сигнализировать об инфицировании опасным патогеном. К тому же, ухудшение состояние происходит стремительно в период с 5 по 8 день заболевания. Тогда больному требуется помещение в стационар.

Жители Москвы списывают ухудшения самочувствия на аллергию или обычный сквозняк, и начинают лечить себя сами. Порой это до добра не доводит. В любом случае необходима консультация медика. Оперативно совершенный звонок в поликлинику может выиграть время и сохранить жизнь.

В настоящий момент в Москве зафиксировано 31981 случай коронавирусной инфекции. Умер 261 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество зараженных коронавирусом в Петербурге превысило 2,2 тысячи.

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