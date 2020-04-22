Ургант пошутил над «самой пострадавшей» от коронавируса категорией россиян

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала заявил, что больше всего от коронавируса пострадали матери, которые теперь вынуждены каждый день следить за дистанционным обучением своих детей.

«Сейчас они с теплотой вспоминаю те времена, когда их просили скинуться на шторы, ремонт в классе», — в шутку сказал ведущий в эфире «Вечернего Урганта».

Он также добавил, что дети уже месяц дома и «обстановка накалена до предела», у матерей начинают сдавать нервы. В прямом эфире Ургант включил несколько аудиосообщений от недовольных родителей, которые жалуются на то, что им приходится делать домашние задания вместе с детьми.

Шоумен пошутил, что из-за коронавируса детям уже необязательно учиться, так как они могут стать курьерами.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 588 864 человека. Скончались 180 584, при этом 1706 817 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 57 999 человек, умерли 513. При этом 4 420 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что второй день дистанционного обучения в петербургских школах подошел к концу. Родители происходящее сравнивают с катастрофой и с трудом понимают, сколько еще выдержат. Процесс усложняют упавшие сервера, большой объем заданий и нехватка компьютеров в доме.