Врач: вторая волна коронавируса в США будет сложнее, но не хуже первой

По словам главы Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, вторая волна коронавируса в США на фоне сезонной волны гриппа может быть более сложной, но не хуже, чем первая волна.

«Когда вчера я заявлял, что есть возможность, что осень-зима будут более сложными, когда у нас будут одновременно циркулировать два респираторных заболевания – грипп и COVID-19, я не говорил, что это будет хуже. Я сказал, что это будет более сложно», — пояснил он, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 631 338 человек. Скончались 183 788, при этом 716 811 человек выздоровели.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

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