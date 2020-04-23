Песков рассказал об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг

Песков рассказал об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В настоящее время президент РФ Владимир Путин озабочен вопросом эффективной борьбы с новой инфекцией COVID-19, а не политическим рейтингом. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, президент озабочен тем, как спасать людей, предоставить всем необходимое лечение, а затем восстановить экономику.

В интервью телеканалу CNBC представитель Кремля подчеркнул, что за свою политическую карьеру российский лидер никогда не боялся потерять популярность. И добавил, что Путин по-прежнему пользуется поддержкой большей части россиян.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. К настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 2,47 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков спрогнозировал пик коронавирусной инфекции в России. По его словам это произойдет в середине следующего месяца.

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