Песков спрогнозировал пик коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пик пандемии коронавируса в России произойдет в середине мая.

Он отметил, что затем ожидается постепенное снижение числа инфицированных.

«К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения», — заявил Песков, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью американской телекомпании CNBC.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 588 864 человека. Скончались 180 584, при этом 1706 817 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 57 999 человек, умерли 513. При этом 4 420 пациентов вылечились.

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