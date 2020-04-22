Песков спрогнозировал пик коронавируса в России

Песков спрогнозировал пик коронавируса в России
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пик пандемии коронавируса в России произойдет в середине мая.

Он отметил, что затем ожидается постепенное снижение числа инфицированных.

«К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения», — заявил Песков, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью американской телекомпании CNBC.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 588 864 человека. Скончались 180 584, при этом 1706 817 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 57 999 человек, умерли 513. При этом 4 420 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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