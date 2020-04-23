В Петербурге сегодня потеплеет до +10 градусов

В городе на Неве горожан сегодня ждет переменная облачность без осадков. Атмосферное давление в городе будет постепенно понижаться.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу, столбик термометра днем может подняться до десяти градусов выше ноля.

Напомним, петербуржцев просят соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без необходимости. Соблюдение введенных ограничений позволит не допустить распространения новой инфекции Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица стала лидером в рейтинге регионов с наибольшим падением вакансий. Рынок труда в Петербурге потерял 21 процент вакансий по сравнению с началом прошлого месяца.