Петербург стал лидером рейтинга среди регионов с наибольшим падением вакансий

Количество соискателей при этом также снижается. Фото: pixabay.com

Количество соискателей при этом также снижается. Фото: pixabay.com

Аналитики сервиса онлайн-рекрутмента HeadHunter подсчитали, что рынок труда потерял 21% вакансий по сравнению с началом марта.

Больше всего пострадали сферы туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса, где вакансии упали на 21% по сравнению с показателями прошлой недели. Также в сильный упадок пришли спортивные клубы и салоны красоты, количество вакансий в которых снизилось на 18%.

Сильно сократилось востребованность в сфере домашнего (16%) и административного (13%) персонала, страхования (14%) , а также в сфере продаж и автомобильном бизнесе, где падение количества вакансий составило 12%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число удалённых вакансий по всей России по сравнению с февралем текущего года увеличилось на 71%. Эксперты считают, что после восстановления рабочего режима ситуация на рынке труда не станет прежней.