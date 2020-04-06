В России число вакансий на удаленке выросло на 71%

В целом, спрос на сотрудников на удаленных вакансиях вырос в два раза. Фото: pixabay.com

В целом, спрос на сотрудников на удаленных вакансиях вырос в два раза. Фото: pixabay.com

В России в марте зафиксирован резкий скачок количества вакансий удаленной работы по сравнению с февралем. Число таких вакансий увеличилось на 71%.

Согласно данным сервиса по подбору персонала Работа.ру, спрос на удаленную работу среди жителей России увеличился почти на 250%. Больше всего новых вакансий на удаленке появилось в сфере образования — 74%.

Эксперты считают, что сейчас рынок труда терпит серьезные изменения и больше не будет прежним.

Сервис также сообщил, что в России запущен новый отдельный проект doma.rabota.ru, где работодатели публикуют вакансии для удаленной работы, а соискатели могут выложить свое резюме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 80% опрошенных россиян перешли на удаленную работу.