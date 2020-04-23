Что известно о коронавирусе в Петербурге на утро 23 апреля

Что известно о коронавирусе в Петербурге на утро 23 апреля
Фото: pixabay

В Северной столице за прошедшие сутки выявили 294 новых случая заражения COVID-19.

Обо всем стало известно сегодня, 23 апреля. Также за сутки на инфекцию проверили почти 7,5 тыс. петербуржцев. В городе растет число умерших от инфекции. Еще трое зараженных скончались в госпитале для ветеранов войны.

Кроме того, продолжает увеличивать койка-места для инфицированных. Так, стало известно, что закрытая на карантин больница в Рощино начнет принимать пациентов с коронавирусом.

В городе также выделили два кладбища для умерших от коронавируса: кладбище Илики в Ломоносове и Новое Колпинское в Колпино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что академик РАН усомнился в искусственном происхождении коронавирусной инфекции нового типа. Он заявил, что в мире существует множество вирусов, которые могут быть опасны для человека.

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