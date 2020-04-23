Академик РАН усомнился в искусственном происхождении коронавируса

Академик РАН усомнился в искусственном происхождении коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Академик РАН прокомментировал утверждения об искусственном происхождении коронавирусной инфекции, поставив под сомнение подобную версию.

Ученый-иммунолог Валерий Черешнев рассказал, что французский вирусолог Люк Монтанье, который получил в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, считал, что «с вирусом произошла манипуляция». Он отметил, что в Covid-19 были добавлены частицы ВИЧ.

Как сообщили РИА Новости, специалист напомнил, что во время открытия ВИЧ существовало множество мнений по поводу искусственного происхождения инфекции. Как отметил академик, сложно было осознать, что вирус, передающийся через кровь и половым путем, зародился в природе.

Чернышев подытожил, что в мире существует множество вирусов, которые могут быть опасными для человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае выздоровели более 93% зараженных коронавирусом.

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