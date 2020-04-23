В Китае выздоровели более 93% зараженных коронавирусом

В медицинских учреждениях остаются менее тысячи пациентов. Фото: pixabay

В медицинских учреждениях остаются менее тысячи пациентов. Фото: pixabay

Число инфицированных инфекцией Covid-19 в Китае ежедневно снижается. Это касается как ввозных граждан, так и локальных.

В медицинских учреждениях остаются менее тысячи пациентов, 93,2 % зараженных смогли побороть болезнь, вирус унес жизни 5,59% инфицированных.

Как сообщили РИА Новости, число зараженных коронавирусной инфекцией в материковом Китае достигло 82,7 тыс., из них 77,2 тыс. человек излечились.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Исследователи выяснили, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,47 млн человек. За сутки были зафиксированы 73 920 новых случаев заражения