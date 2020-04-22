Число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,47 миллиона человек

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 471 136 человек, жертвами стали 169 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За сутки в мире были зафиксированы 73 920 новых случаев заражения и 6058 смертей. Отмечается, что большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 219 486 человек).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.