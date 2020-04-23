Больше 8 тысяч человек в Петербурге за сутки проверили на коронавирус

За последние сутки в Петербурге 8 тыс. 196 человек прошли обследование на коронавирус нового типа. Всего в России с начала пандемии проведено более 2,4 млн тестов.

Как сообщили в Администрации Петербурга утром 23 апреля, на карантине в Петербурге остаются 2 тыс. 974 человек. Из них 63 находятся в обсерваторе, 545 отправлены на самоизоляцию, 2 тыс. 366 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба обработала 1 тыс. 567 вызовов по вопросам коронавируса. Сообщения поступили по номеру 122. Еще 702 обращения зарегистрировала служба экстренных вызовов 112. О своем прибытии из другой страны проинформировали 13 человек.

Заявки на волонтерскую помощь оставили 479 раз. Всего с 27 марта выполнено 9 тыс. 444 заявки. Помощь петербуржцам оказывают 2 тыс. 381 аккредитованный волонтер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки тесты на коронавирус в России проведены 149,3 тыс. раз.