В России провели 2,4 млн тестов на коронавирус

С начала пандемии в России провели более 2,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 утром в четверг, 23 апреля.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки тесты на коронавирус проведены 149,3 тыс. раз.

Под медицинским наблюдением в России остаются 151 тыс. 737 человек. Среди них пациенты с коронавирусом, контактные, люди с неподтвержденным диагнозом и другие.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. По данным на 22 апреля в России подтверждено 5 тыс. 799 случаев коронавирус. Во всем мире количество заболевших превышает 2,6 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае выздоровели более 93% зараженных коронавирусом.