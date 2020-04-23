Петербург не попал в список возможных городов для доигровки РПЛ

Петербург не попал в список возможных городов для доигровки РПЛ
Газпром Арена. Фото: ФК "Зенит"

Заключительные туры чемпионата России по футболу планируют доиграть в южных городах страны. Петербург в список возможных мест проведения не попал из-за пандемии коронавируса.

Оставшиеся матчи РПЛ вероятно пройдут в регионах с лучшей эпидемиологической обстановкой, пишет NevaSport со ссылкой на журналиста Сергея Егорова. Среди возможных городов — Краснодар, Ростов, Сочи и Грозный. Москва и Петербург в этот перечень не вошли.

Предполагается, что матчи пройдут при пустых трибунах. Важная роль будет отведена телевизионщикам, отмечает источник. Им предстоит освещать сами матчи и тренировочный процесс. В ближайшее время предложение о проведении чемпионата таким образом будет направлено в РФС и РПЛ.

После 22-х туров петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Ближайших соперников сине-бело-голубые опережают на девять очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге 8 тыс. 196 человек прошли обследование на коронавирус нового типа.

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