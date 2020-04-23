В Пулково в четверг отменены 17 рейсов

В Пулково в четверг отменены 17 рейсов
Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В петербургском аэропорту Пулково отменили 17 авиарейсов. Среди них — два международных.

Так, в четверг, 23 апреля, рейсы отменили авиакомпании Red Wings, «Вологодское авиапредприятие», Smartavia, SAS, SWISS, «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7, «Россия».

По данным онлайн-табло аэропорта, в основном отменены авиарейсы по внутренним маршрутам, в частности, самолеты не полетят в Краснодар, Вологду, Калиниград и другие российские города.

Также есть и отмененные международные авиарейсы, например, в Стокгольм и Цюрих. Фото: pulkovoairport

Напомним, что Россия приостановила все международные перелеты. Исключение касается вывозных рейсов за гражданами РФ. Соответствующие меры связаны с падением спроса на внутренние рейсы из-за введенных в рамках борьбы с новой инфекцией ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Россия» отменила до лета все рейсы между Петербургом и Пермью.

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