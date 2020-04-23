Авиакомпания «Россия» отменила до конца мая все рейсы между Петербургом и Пермью

Решение связано с падением спроса из-за введенных в рамках борьбы с коронавирусом ограничений. Фото: pixabay

Решение связано с падением спроса из-за введенных в рамках борьбы с коронавирусом ограничений. Фото: pixabay

Другие перевозчики тоже сокращают свою полетную программу из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Авиакомпания «Россия» до конца следующего месяца отменила все рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь и обратно. Как сообщает «Коммерсантъ», до этого перевозчик убрал из расписания ряд апрельских рейсов в город на Неве.

До этого рейсы из Перми в Северную столицу отменила авиакомпания «Победа». Перевозчик начал отменять и перелеты, запланированные на лето.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» объявил о сокращении числа внутренних рейсов. Соответствующее решение связано с падением спроса на внутренние рейсы из-за введенных в рамках борьбы с новым вирусом COVID-19 ограничений.

Напомним, число инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа в мире превысило 2,47 миллиона человек. Данные ежедневно обновляются.