«Аэрофлот» объявил о сокращении числа внутренних рейсов

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Решение связано с падением спроса на внутренние рейсы. Фото: Pixabay

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» в мае временно сократит частоту полетов внутри России.

Решение связано с падением спроса на внутренние рейсы из-за введенных в рамках борьбы с коронавирусом ограничений, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании уточнили, что пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы.

Кроме того, «Аэрофлот» временно приостановила продажу билетов на международные рейсы. На сайте ближайшие билеты можно купить на август. Перевозчик решил приостановить продажу билетов, пока не будет ясна ситуация с возобновлением международного авиасообщения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» снова сократил количество внутренних рейсов. В Северную столицу теперь совершается от 3 до 8 рейсов ежедневно, в зависимости от дня недели (раньше рейсов было 70 в неделю, а до пандемии и вовсе 140).

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