«Что-то горит»: петербуржцы сообщили о пожаре на набережной Макарова

В Василеостровском районе Петербурга произошел пожар. Очевидцы поделились кадрами полыхающей постройки.

Обо всем стало известно сегодня, 23 апреля, около 11 часов. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видны клубы дыма на набережной Макарова.

«Что-то горит», — написал подписчик группы.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о крупном пожаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На месте происшествия работали более 100 сотрудников пожарно-спасательной части. Из-за угрозы распространения огня в 5:01 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Спустя полчаса ранг пожара повысили до №2. Спустя длительное время спасатели смогли совладать со стихией и потушили полыхающий ангар.