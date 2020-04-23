В Петербурге гендиректора коммерческой фирмы обвинили в хищении почти 2 миллионов

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1-1

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1-1

В Петербурге Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в хищении более 1,8 млн рублей.

По данным следствия, мужчина в декабре 2016 года заключил с УФНС РФ по городу госконтракт на автотранспортное обслуживание. После чего, в период с октября по декабрь 2017 года предоставил в налоговую инспекцию документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных автотранспортных услугах на общую сумму более 1,8 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, дело направлено в Куйбышевский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд закрыл компьютерный клуб за работу в карантин, владельцу назначен штраф в размере 500 рублей. Индивидуальный предприниматель признал вину частично.