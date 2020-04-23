Овечкин рассказал, как тренируется во время пандемии коронавируса

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о тренировках во время пандемии коронавируса.

Он отметил, что на занятия он тратит в день чуть больше часа, а также играет в футбол со своим одноклубником Евгением Кузнецовым.

«Нам разрешено выходить на улицу, площадки здесь открыты. Мне нужно быть в движении, чтобы находиться в форме. Все равно ты тренируешься не так усердно, как перед началом сезона», — рассказал он, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 646 495 человек. Скончались 184 354, при этом 723 742 человека выздоровели. В США число зараженных коронавирусом выросло до 842 тыс. человек.

Ранее Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин забросил шайбу в матче против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере. Благодаря этой шайбе россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.