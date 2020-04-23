В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать антисептик

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать антисептик
Средство должно обладать не только антибактериальным, но и противовирусным эффектом. Фото: pixabay.com

Для эффективной дезинфекции рук антибактериальное средство должно содержать на менее 60-80% этилового спирта.

Кроме того, одним обеззараживающим эффектом не обойтись, у антисептика должен быть широкий спектр воздействия, распространяющийся не только на бактерии, но и на вирусы. Рекомендации по правильному выбору средства, которое защитит от опасных микробов, дали в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, необходимо всегда внимательно читать инструкцию к средству, чтобы использовать верное количество дезинфицирующего средства, а также узнать, сколько времени он действует. Тем не менее, даже наличие антибактериального раствора не повод выходить на улицу, лучшей защитой была и остаётся самоизоляция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какое количество работников может находиться в офисе с соблюдением правил санитарной безопасности.

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