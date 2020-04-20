В Роспотребнадзоре рассказали, сколько работников должно быть в помещении

Все зависит от количества квадратных метров комнаты.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщается на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, сколько людей должно находиться в помещении. Так, если оно площадью в 50 квадратных метров, то допустимо нахождение максимум пяти человек. Если до ста «квадратов», то не более десяти человек. Если до 200, то не более 25. Это нужно для предотвращения распространения коронавируса.

Напоминаем, что на данный момент в России зарегистрировано более 47 случаев заболевания коронавирусом, летальные исходы – 405.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников осознал, что уже переболел коронавирусом. Он рассказал, что ездил зимой на Филиппины, после чего почувствовал себя не очень хорошо – медик кашлял, но не придал этому значения. Недавно Мясников сдал анализы и выяснил, что у него есть антитела к коронавирусу, то есть он уже переболел.