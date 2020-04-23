«Смолевичи-2» — «Динамо-2» Минск: есть ли интрига?

«Динамо-2» удерживает лидерство в чемпионате, но сумеют ли 23 апреля «Смолевичи-2» сбросить соперника с пьедестала – ответ найдете в нашем прогнозе. Чего ждать от встречи?

«Смолевичи-2»

«Смолевичи-2» в своем чемпионате сыграли куда лучше, чем основная команда – по итогам пяти туров они находятся на шестом месте в таблице. От лидера в лице минского «Динамо» имеется отставание в четыре балла, критическим которое не является. Тем не менее, в последних турах дела у команды пошли на спад – сначала случилось поражение 0:4 от «Шахтера-2», затем 2:6 была сильнее вторая команда «Белшины».

«Динамо-2»

«Динамо-2» очень мощно стартовало в чемпионате – команда Радислава Орловского лидирует в турнирной таблице. Однако, серьезного преимущества у «динамовцев» нет – вторая команда «Руха» находится на расстоянии двух очков, одна победа от пьедестала отделяет «Неман-2» и «Минск-2». В последнем туре «Динамо-2» обыграло 5:0 «Неман-2», добыв третью победу кряду.

Статистика и личные встречи

Дважды команды играли между собой и оба матча выиграло «Динамо» с общим счетом 7:0.

«Динамо» еще не проигрывало в нынешнем сезоне – четыре победы и ничья.

«Динамо» является самой результативной командой чемпионата – 16 голов в пяти матчах.

«Смолевичи» проиграли два последних матча.

Прогноз

«Динамо-2» очень уверенно проводит сезон и находится в великолепной форме – голы «бело-синие» забивают в ворота соперников пачками и сегодня наверняка будут стремиться продлить серию. «Смолевичи-2» проиграли два последних матча и находятся явно не в лучшей боевой готовности, проблем с тремя очками у гостей не должно быть никаких.

Прогноз от портала vseprosport.ru – азиатская фора (-1) на «Динамо-2» с коэффициентом 1.71.