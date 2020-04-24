Школьникам показали порно во время дистанционного урока

Школьникам показали порно во время дистанционного урока
Фрагменты порно показали во время онлайн-урока. Фото: unsplash

В Сахалинской области следственный комитет взялся за инцидент, произошедший во время дистанционного онлайн-урока, когда ученикам показали порно.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону, проверку проведут по факту прерывания учебного процесса, проводимого учителем одной из школ в Южно-Сахалинске. Причиной стала трансляция на экранах школьников фрагментов из порно.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Публичная демонстрация и рекламирование порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное с использованием интернета».

Подозреваемым оказался один из одноклассников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на блогера, срывавшего онлайн-уроки в Петербурге, завели дело. Молодой человек разыгрывал школьников, отвлекая их от занятий.

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Школьникам показали порно во время дистанционного урока
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