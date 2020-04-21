На блогера, срывавшего онлайн-уроки в Петербурге, завели дело

На блогера, срывавшего онлайн-уроки в Петербурге, завели дело
Молодой человек серьезно провинился. Фото: pixabay.com

Молодой человек разыгрывал школьников, отвлекая их от занятий.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Петербургу. Блогер ради того, чтобы снять видео, срывал онлайн-уроки у школьников. Молодой человек вел себя чрезмерно вызывающе: хамил, ругался и делал все, чтобы занятия не состоялись.

Сотрудники правоохранительных органов не оставили инцидент без внимания. Они провели проверку и возбудили уголовное дело из-за неправомерного доступа к компьютерной информации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скандальный блогер Павел Петель погиб в аварии под Москвой. Авария произошла, когда блогер возвращался из миграционного центра в Сахарово в Москву на попутке. В момент ДТП он находился на пассажирском сидением.

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