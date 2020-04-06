Скандальный блогер Павел Петель погиб в аварии под Москвой

В Подольске разбился на автомобиле 44-летний украинский блогер Павел Петель.

Авария произошла, когда блогер возвращался из миграционного центра в Сахарово в Москву на попутке. В момент ДТП он находился на пассажирском сидении, по данным Mash.

Как сообщает РЕН ТВ, иномарка Mercedes, в которой ехал Петель, гнала по Симферопольскому шоссе в Подмосковье на скорости примерно 200 км/ч. Автомобиль влетел в припаркованную на заправке фуру. Помимо блогера, в автомобиле находились два человека — водитель и другой пассажир. Никто не выжил.

Петель был известен своим эпатажным поведением, которое он демонстрировал в соцсетях. Он переодевался в женские наряды и создавал женские образы. На своем YouTube-канале он рассказывал о модных трендах, говорил о моде, рассказывал о здоровье и красоте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Диденко заявила, что погибшим на вечеринке «просто не повезло».