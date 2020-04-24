Минобрнауки поддержало введение базовых окладов для бюджетников

Минобрнауки поддержало введение базовых окладов для бюджетников
Министерство образования и науки поддержало инициативу по установлению базовых окладов для бюджетников. Фото: pixabay

Министерство образования и науки поддержало инициативу по установлению базовых окладов для бюджетников, автором которой является Федерация независимых профсоюзов.

Как сообщают «Известия», в ведомстве заявили, что разные уровни зарплат у бюджетников в регионах могут спровоцировать противоречия рекомендации профсоюзов о необходимости соблюдения окладной и стимулирующей частей зарплаты в пропорции 70/30.

В министерстве уточнили, что это зафиксировано в Единых рекомендациях по установлению систем оплаты труда бюджетников. Этот пункт применяется при достижении показателей зарплаты отдельных категорий работников, определенных указом президента от 7 мая 2012 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверть работодателей в России собираются урезать зарплаты.

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Минобрнауки поддержало введение базовых окладов для бюджетников
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