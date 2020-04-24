В Петербурге разработали цифровые пропуска для режима самоизоляции

В Петербурге представили один из вариантов цифровых пропусков в условиях режима самоизоляции. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» предложили цветной вариант с анимационными BIO QR-кодами.

Власти Петербурга не исключают введения в городе пропускного режима. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании правительства 21 апреля.

На этот случай ученые «ЛЭТИ» разработали свой вариант пропусков, пишет АБН. Они прелагают использовать цветной анимационный BIO QR-код, привязанный к 16-значному коду, в котором первые четыре знака — дата окончания действия пропуска, остальные — идентификатор владельца и цели его поездки. Пропуск будет содержать заставку с кодом и фото владельца. Паспорт в этом случае не требуется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.