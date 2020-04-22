Сергей Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков, использующихся в столице, на все регионы России.

Об этом глава города заявил на совещании правительственного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Собянин подчеркнул, что с 22 апреля в Москве осуществляется строгий контроль за всеми гражданами, передвигающемся на транспорте, неважно, общественном или личном.

Политик считает, что только такие строгие меры будут эффективны в сдерживании распространения болезни и помогут лучше контролировать соблюдение режима самоизоляции властям других регионов страны. Он предложил распространить систему на авиационный и железнодорожный транспорт, а также автобусные перевозки между городами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теперь все ограничения для пациентов с подозрением на коронавирус распространяются на горожан с признаками ОРВИ.