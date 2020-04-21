Собянин рассказал о новых ограничениях в Москве

Теперь все граждане с признаками ОРВИ должны оставаться дома и никуда не выходить.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Он подписал документ, согласно которому все граждане с симптомами ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции и никуда не выходить. Отмечается, что в целях контроля за ситуацией за москвичами будут следить по геолокации. Больным можно выходить из дома только для посещения больницы.

Те же правила касаются и домочадцев. Им разрешено также ходить в ближайшие магазины, выносить мусор и гулять с животными. Зато им запретили пользоваться общественным транспортом, чтобы никого не заражать.

Напоминаем, что в России успели заболеть более 52 тысяч рублей, летальных исходов – 456.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре им. Вердена вспышка коронавируса. Там заболели не только пациенты, но и сотрудники. Всего – 42 человека.