В центре им. Вердена вспышка коронавируса

Там заболели не только пациенты, но и сотрудники. Всего – 42 человека.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем рассказал заведующий отделения нейроортопедии центра имени Р. Р. Вредена Дмитрий Пташников в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что учреждение закрыли на карантин в связи со вспышкой коронавируса. Там заболели 42 человека – 32 пациента и 10 сотрудников. Среди медиков пневмонию диагностировали у девяти человек, среди пациентов – у 12. Два человека уже переведены в другую больницы, так как у них есть сопутствующие заболевания. О состоянии других больных ничего не говорится.

Напоминаем, что в России на сегодняшний день зарегистрировали более 52 тысяч случаев заражения, летальных исходов – 456.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Комитете по здравоохранению рассказали о трех новых смертях от коронавируса. Одному из мужчин было всего 45 лет.