В Комитете по здравоохранению рассказали о трех новых смертях от коронавируса

Одному из мужчин было всего 45 лет.

Все граждане скончались в больнице имени Боткина 13 апреля.

Один из пациентов, 45-летний мужчина был доставлен в стационар уже из другого учреждения, где он находился из-за проблем с сердцем. Позднее, он умер от двусторонней пневмонии, вызванной вирусом. Также, у погибшего были зафиксированы поражения легких.

По той же причине скончалась и пожилая 84-летняя женщина. Помимо непростого диагноза, она имела массу других хронических болезней.

Третьей жертвой коварного вируса стал 87-летний мужчина. Он заболел острой респираторной вирусной инфекцией еще 1 апреля. Причиной смерти стала двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония, которая вызвала поражения органов дыхания. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Таким образом, по состоянию на 21 апреля, в городе на Неве подтверждено 11 смертей от коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус в Петербурге 21 апреля: заразились 127 человек, умерли 3.