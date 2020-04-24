Беглов рассказал, с какими проблемами к нему обращаются петербуржцы «ВКонтакте»

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился на своей странице «ВКонтакте» статистикой обращений жителей через социальную сеть.

Градоначальник сообщил, что за период с начала этого года он получил почти 36 тысяч сообщений и комментариев от петербуржцев. При этом он отметил, что число обращений заметно увеличилось после вспышки коронавируса в Петербурге.

По словам Беглова, обстановка в городе с каждым днем все хуже и хуже. Он добавил, что система городского здравоохранения не справляется из-за роста числа зараженных.

Чаще всего жители Петербурга обращались к губернатору по теме коронавируса: каждое пятое сообщение связано с этим вопросом. Также петербуржцев волнуют темы, связанные с медициной, автодорогами, образованием и многоквартирными домами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов попросил у Матвиенко помощи в оснащении стационаров медицинским оборудованием.