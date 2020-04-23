Беглов попросил у Матвиенко помощи в оснащении стационаров медицинским оборудованием

Губернатор Петербурга Александр Беглов сегодня, 22 апреля, провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и обсудил эпидемиологическую ситуацию в Северной столице.

Градоначальник попросил Матвиенко посодействовать в решении о выделении средств городу на медицинские нужны. Финансовая помощь необходима для реализации своевременных и полнообъемных поставок необходимых средств защиты и оборудования для стационаров. Деньги пойдут на смену профиля городских больниц в инфекционные, а также на оснащение госпиталя, который в настоящее время разворачивают в одном из павильонов Ленэкспо. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Ленэкспо запланировано организовать 1000 коек для больных коронавирусом в легкой форме. Проходить лечение там смогут граждане, которые лишены возможности быть изолированными дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов обратился за федеральной финансовой поддержкой в приобретении медицинского оборудования.