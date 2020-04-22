Беглов обратился за федеральной финансовой поддержкой в приобретении медицинского оборудования

Беглов также поднял вопрос о возможности использования федеральных ресурсов для организации дополнительных госпиталей, где будут лечить пациентов с лёгким течением болезни. Фото: gov.spb.ru

Беглов также поднял вопрос о возможности использования федеральных ресурсов для организации дополнительных госпиталей, где будут лечить пациентов с лёгким течением болезни. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время видеоконференции с участием премьер-министра Михаила Мишустина обратился с вопросом о федеральной поддержке в поставках оборудования для лечения пациентов с COVID-19.

В среду, 22 апреля, в ходе онлайн-совещания под руководством председателя правительства России на обсуждение был вынесен вопрос нехватки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей Северной столицы. На сегодняшний день в городе функционируют 9 стационаров на 4013 коек.

В связи с кризисным положением финансов городского бюджета не хватает на полноценную поддержку всех сфер деятельности, пострадавших от коронавирусного кризиса, в том числе — сферы здравоохранения. Мишустин попросил направить ему запрос на помощь в письменной форме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин раскритиковал региональных губернаторов, недостаточно ответственно отнесшихся к задаче борьбы с распространением коронавируса.