Цифровые рабочие пропуска в регионах будут предоставляться только на 24 часа

Цифровые рабочие пропуска в регионах будут предоставляться только на 24 часа
При создании системы разработчики рассчитывали, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей. Фото: pixabay.com

Электронные рабочие пропуска в российских регионах можно получить только на сутки, оформить разрешение на весь период может только работодатель.

Таким образом, пропуска, доступные для граждан, распространяются на тех, кому они необходимы для эпизодической, а не постоянной поездки в офис. Как передает ТАСС, ссылаясь на Минкомсвязи РФ, за получением постоянных пропусков для сотрудников должен обращаться работодатель. Для подачи заявления необходимо указать СНИЛС работников, получающих пропуск. Данные будут проверяться через Пенсионный фонд.

Система выдачи электронных пропусков будет бесплатно действовать в любом регионе. Также, полученный пропуск можно предъявить в любом регионе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге специалисты ЛЭТИ представили вариант цифрового пропуска.

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