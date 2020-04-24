В Елизаветинской больнице рассказали подробности о карантине

В Елизаветинской больнице рассказали подробности о карантине
Больница продолжает работу в штатном режиме. Фото: Baltphoto

По данным представителей медицинского учреждения, на карантин закрыты только два отделения СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»: травматологическое и эндокринологическое.

Коронавирусная инфекция была выявлена у двух пациентов клиники уже после их выписки из медучреждения. Текущее состояние зараженных неизвестно. Кроме того, коронавирус COVID-19 диагностирован у одного из сотрудников Елизаветинской больницы. К счастью, болезнь протекает в легкой форме, инфицированный сейчас проходит амбулаторное лечение.

Сейчас больница, за исключением травматологического и эндокринологического отделений, продолжает работать в штатном режиме и принимает пациентов с неотложными патологиями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Елизаветинской больницы поздравили пациентов с Пасхой и испекли 600 куличей.
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