В РПЦ объяснили, почему в храме Минобороны есть изображение Путина

В РПЦ объяснили, почему в храме Минобороны есть изображение Путина
Путин не знает об инициативе. Фото: kremlin.ru

Там же можно увидеть Иосифа Сталина и Сергея Шойгу.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем сообщает РБК. В РПЦ прокомментировали появление изображения президента России Владимира Путина на стенах храма Вооруженных сил России. Компанию ему составляют Иосиф Сталин и глава Минобороны Сергей Шойгу. Настоятель храма епископ Клинский Стефан заявил, что это традиция – изображать исторические личности. Он отметил, что глава государства вернул стране Крым и достоин быть увековеченным в архитектуре. Сталин же появился на стенах, потому что он присутствовал на снимке, с которого срисовывали часть изображения.

«Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить Парад Победы нельзя. Там будет еще ряд мозаичных картин с партизанами, с участниками ВОВ»,

— объяснил Стефан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Митрополит Варсонофий попросил Беглова отстрочить выплаты по коммунальным услугам для храмов. Религиозные организации тоже испытали на себе трудности, связанные с коронавирусной инфекцией.

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