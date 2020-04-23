Митрополит Варсонофий попросил Беглова отстрочить выплаты по коммунальным услугам для храмов

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время пасхального богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время пасхального богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto

Религиозные организации тоже испытали на себе трудности, связанные с коронавирусной инфекцией.

Сегодня, 23 апреля, состоялся телефонный разговор между губернатором Петербурга Александром Бегловым и митрополитом Варсонофием.

Варсонофий попросил у властей помощи, связанной с оплатой коммунальных платежей. Из-за испытываемых финансовых затруднений платить вовремя пока невозможно. Поэтому, отсрочка по платежам очень бы помогла. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Беглов в свою очередь сообщил, что главы администраций районов обсудят такую возможность с представителями коммунальных служб.

В настоящий момент верующие не могут посещать церки и храмы. Следовательно, в организации не поступают финансовые средства, из которых обычно и оплачивались коммунальные услуги, а также охрана. Обратился градоначальник и к бизнесу, который мог бы оказать храма поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запрет на посещение храмов продлили до 28 апреля.