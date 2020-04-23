В Петербурге запрет на посещение храмов продлили до 28 апреля

Присоединиться к богослужениям можно из дома с помощью онлайн-трансляций. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Присоединиться к богослужениям можно из дома с помощью онлайн-трансляций. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице запрет на участие прихожан в богослужениях продлили до 28 апреля. Об этом официально заявил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Ранее глава Санкт-Петербургской епархии объявил о действии аналогичных мер в период с 13 по 19 апреля. Причиной стала усложнившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе и стране в целом, вызванная пандемией коронавирусной инфекции. Спустя неделю, к сожалению, обстановка остается напряженной.

В связи с этим митрополит объявил о продлении запрета на посещение храмов прихожанами до 28 апреля, праздника Радоницы. Священнослужители, как и волонтеры, и другие церковные работники продолжают находиться в храмах в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о руководстве Русской православной церкви (РПЦ) по освящению куличей в домашних условиях.