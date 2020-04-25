В Петербурге задержали музыканта Максима Леонидова за прогулку в парке

В Петербурге задержали музыканта Максима Леонидова за прогулку в парке
Певец Максим Леонидов. Фото: instagram.com/themaxleonidov

Певец и основатель бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов задержан с супругой за нарушение самоизоляции.

Музыкант рассказал в своем Instagram-аккаунте, что он прогуливался в Шуваловском парке в Парголово вместе со своей супругой. В это время их остановили правоохранители.

По словам Леонидова, они гуляли в парке с собакой, когда их остановила полицейская машина. Правоохранители сказали супружеской паре, что их действия незаконны и доставили в 49-й отдел полиции.

Певец также сообщил, что на них составили административный протокол и, скорее всего, выпишут штраф.

— Я знаю, что это незаконно. Но никогда ничего не делается по закону, — заявляет он.

Леонидов добавил, что попытался воспрепятствовать задержанию и объяснить полиции, что это противозаконно, однако у него ничего не вышло.

При этом полицейские, которые остановили пару и доставили в отделение, были без масок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД Петербурга теперь может штрафовать горожан за нарушение самоизоляции.

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